Sala Bolognese, maltempo: aggiornamento 20 ottobre ore 19

Permangono criticità in Via Saletta e Via Persicetana, nell’area tra Lavino e Ghironda, ove sono in vigore ordinanze di evacuazione.

Vi è acqua in Via Chiesa e Via Frabetti a Bonconvento, in Via Turati a Osteria Nuova dove le strade rimangono chiuse.

Siamo intervenuti in Via Gramsci a sala per lo svuotamento di seminterrati. A seguito dell’attivazione da parte della Consulta Provinciale, una parte dei nostri Volontari si è recata ad Anzola Emilia per lo svuotamento di scantinati invasi dalle acque del Torrente Ghironda.