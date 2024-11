Calderara di Reno celebra la Giornata della Gentilezza

Calderara celebra e promuove la gentilezza con un intero giorno dedicato ai valori ai quali l’Amministrazione Comunale si ispira: la felicità, la gratitudine, l’ottimismo verranno promossi il 13 novembre, che per il secondo anno di fila sarà celebrato con iniziative dedicate in particolare ai più piccoli. Era il 22 ottobre del 2023 quando Calderara, con una intensa e coinvolgente serata al Teatro Spazio Reno, alla presenza del fondatore del Movimento Italia Gentile Daniel Lumera, diventava il 52° Comune Gentile (oggi hanno superato i 60). Da allora, come vuole il manifesto firmato dal Sindaco Giampiero Falzone, il Comune si impegna a promuovere azioni improntate alla bellezza, alla pace, alla gentilezza.

A distanza di un anno da quell’evento, il Comune di Calderara di Reno celebra per la seconda volta la Giornata Mondiale della Gentilezza, convenzionalmente fissata il 13 novembre di ogni anno. Lo farà mercoledì prossimo partendo dai bambini, in particolare la fascia 0-3 anni, che saranno coinvolti in una serie di iniziative che si svolgeranno nei luoghi a loro dedicati. Si tratta del “Progetto ABC”, in cui le tre lettere sono le iniziali delle parole chiave della giornata: ascolto, bellezza, condivisione. Mercoledì 13 novembre tutti i servizi comunali per la prima infanzia realizzeranno iniziative legate a questa progettualità, mentre nel pomeriggio alla Casa della Abilità di via Ilaria Alpi, designata dall’Amministrazione quale centro operativo delle sue azioni gentili, saranno svolte a partire dalle 16.45 tre attività speciali: “Bombe di semi”, dai 6 ai 12 anni, “Letture gentili”, per 0-6 e 6-12 anni, e “Semi di gentilezza”, per bambine e bambini da 1 a 12 anni. A partire dalle 18, poi, per i genitori, “Storie di gentilezza”, con lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Cristofori.

«Con la sottoscrizione del Manifesto – dice il Sindaco Giampiero Falzone – ci eravamo impegnati a proporre progettualità improntate alla gentilezza, secondo principi che noi comunque già avevamo come valori cardine della nostra attività amministrativa. Il nostro impegno da Città Gentile anche quest’anno parte dai bambini, ma auspico che alle iniziative partecipino tutti, a partire da noi amministratori e dai gruppi consiliari: abbiamo bisogno di un’immersione nella gentilezza, e a ricordarcelo saranno come sempre i più piccoli». «Il 13 novembre – aggiunge l’assessore alle Politiche per il Benessere e la Salute Maria Claudia Mattioli Oviglio, che ha tra le deleghe proprio quella alla Gentilezza – è e sarà sempre per noi una giornata molto importante, e siamo orgogliosi che la Casa delle Abilità, gioiello della nostra offerta per la comunità calderarese, ne sia il fulcro e il motore».

