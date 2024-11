Guasti e sbalzi di tensione continui, il Sindaco di Calderara sbotta con E-Distribuzione

Il Sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone ha inviato nella mattinata di oggi 5 novembre una nuova lettera di diffida ad E-Distribuzione, nella quale invita l’azienda a mettere fine con immediatezza ai disagi che da settimane si stanno verificando sul territorio comunale.

Un mese fa, il 7 ottobre, il primo cittadino aveva fatto pervenire una prima lettera ad E-Distribuzione, nella quale aveva evidenziato che da settimane ormai i cittadini segnalavano, specialmente negli orari serali ma non solo, cali di tensione con interruzione della fornitura per qualche minuto. «Tutto questo – spiegava Falzone nella prima missiva – provoca evidenti disagi, in ambito sia privato che produttivo, col rischio di subire danni ad apparecchi elettronici ed elettrodomestici, come peraltro accaduto già a qualche cittadino».

Da domenica 3 novembre, a seguito di interventi programmati in centro (via Gramsci e via Turati), sono tornati i disagi e le segnalazioni da parte degli utenti: «I cittadini – sostiene il Sindaco – stanno subendo continui sbalzi e sospensioni dell’erogazione, che hanno ripreso a provocare danni agli apparecchi domestici. Solo per caso, peraltro, abbiamo verificato la messa in funzione da parte di E-Distribuzione di un gruppo elettrogeno con lo scopo di servire il quartiere in cui si sono svolti i lavori: tutto ciò senza alcuna comunicazione all’Ente che rappresento». Di qui la seconda lettera ad Enel, e per conoscenza all’Autorità dell’energia elettrica Arera: «Possiamo capire che ogni lavoro può avere imprevisti, ma questa gestione senza alcuna comunicazione è censurabile sotto ogni profilo. Suppongo peraltro che il suddetto gruppo elettrogeno sia alimentato a gasolio, altro che energia green… Tutto ciò non è accettabile, soprattutto davanti alle segnalazioni di cittadini che hanno subito danni: invito E-Distribuzione a risarcirli quanto prima, e a mettere fine a questo disservizio».

