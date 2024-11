Il Sindaco di Calderara incontra E-Distribuzione dopo le diffide

In seguito alle due lettere di disappunto inviate nell’arco di un mese, motivate dal numero di interruzioni dell’energia elettrica registrate negli ultimi tempi a Calderara, il Sindaco Giampiero Falzone ha ricevuto i vertici di E-Distribuzione Bologna, cui ha esposto le problematiche e i disagi cui stanno facendo fronte i suoi concittadini. «In merito alle segnalazioni di disservizi di breve durata che hanno interessato nei mesi scorsi il comune di Calderara di Reno – fa sapere l’azienda, che era rappresentata durante l’incontro dal responsabile bolognese Gian Luca Funaioli -, E- Distribuzione, a conoscenza delle problematiche, ha provveduto ad effettuare una serie di puntuali ispezioni sui propri impianti, che hanno portato all’individuazione dei punti critici presenti all’interno di alcune cabine secondarie di trasformazione MT/BT». L’azienda ha predisposto quindi un piano di interventi, già avviato e in dirittura di arrivo, volto a migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico nel territorio. I lavori, assicura E-Distribuzione – termineranno entro il 17 novembre e senza l’interruzione della fornitura di energia elettrica per i clienti interessati. «È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il primo cittadino – nel quale l’azienda si è dichiarata disponibile a mettere fine alle interruzioni di corrente e quindi ai disagi che negli ultimi tempi si erano fatti consistenti. Inoltre è stato rimosso il gruppo elettrogeno installato alla cabina denominata Polo Calderara, che è oggetto dell’intervento più consistente. Infine, ho ricevuto la piena disponibilità di E-Distribuzione a valutare, caso per caso, il risarcimento degli utenti danneggiati dagli sbalzi di tensione. L’azienda fa sapere».

L’azienda fa sapere infatti che in relazione ad eventuali danneggiamenti di elettrodomestici a causa di disservizi elettrici, se si tratta di imperizia o guasto tecnico imputabili alla responsabilità dell’azienda i cittadini hanno diritto al rimborso. È possibile quindi fare richiesta tramite i canali ufficiali di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, che verificherà ogni segnalazione. Sarà importante tenere gli oggetti danneggiati e gli scontrini per eventuali riparazioni o sostituzioni delle apparecchiature.

E-Distribuzione ricorda infine che per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno