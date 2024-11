Le Voci del Padrone – tributo a Franco Battiato al Cinema Teatro Verdi

Venerdì 29 novembre alle ore 21:00 “LE VOCI DEL PADRONE” – CONCERTO TRIBUTO a BATTIATO della band AVANZI DI BALERA

“A me piacerebbe non essere in nessun tempo, l’ideale sarebbe appartenere a tutte le epoche.” È questa la frase che meglio descrive l’opera di un grande narratore e poeta, un artista enigmatico, tanto popolare quanto misterioso, come Franco Battiato.

“Le Voci del Padrone” è uno spettacolo di altissimo valore culturale che rende omaggio all’opera del Maestro, attraverso il racconto della sua storia e le canzoni immortali, colonna sonora della carriera dell’artista siciliano.

Per quasi mezzo secolo la sua carriera è stata palesemente all’insegna della ricerca, dell’innovazione e della fusione tra generi, culture, lingue.

Tanto vivo da non smettere mai di essere proiettato nel futuro, al punto che fino agli ultimi lavori, dopo aver sperimentato quasi ogni tipo di musica, non si sapeva mai cosa aspettarsi da lui.

Il percorso artistico di Franco Battiato sarà raccontato da musiche e narrazioni, unite a videoproiezioni. Il tutto per immergere lo spettatore nella dimensione artistica del Maestro, toccando le principali tematiche che hanno caratterizzato al sua opera, quali il misticismo, l’amore per l’oriente e le diversità culturali, l’impegno e la denuncia sociale, e la sperimentazione musicale.

Sarà dato anche risalto alle grandi voci femminili che hanno collaborato con lui, come Milva, Alice, e Giuni Russo.

Ingresso intero 18,00€, ridotto 15,00€ (ridotto under 20 e over 65 anni)