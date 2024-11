Persiceto: ritorna l’appuntamento con la Colletta alimentare

Quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si terrà in tutta Italia sabato 16 novembre 2024. Per partecipare occorre recarsi nei supermercati aderenti all’iniziativa durante gli orari di apertura e donare la spesa a favore di chi è in difficoltà economiche e che solo attraverso strutture accreditate come le mense dei poveri o strutture residenziali di accoglienza possono far fronte al bisogno essenziale del pasto.

I prodotti richiesti sono olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia. I supermercati di Persiceto aderenti all’iniziativa sono Coop Marcolfa, Coop in via 4 novembre, Conad Poligono, Conad di Decima, Lidl, In’s, Penny Market e MD.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni della comunità. L’iniziativa è promossa da Fondazione Banco Alimentare col patrocinio del Comune.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto