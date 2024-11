Presentata la stagione teatrale di Crevalcore 2025

Come per le scorse edizioni della stagione teatrale, anche in questa sul palco si alterneranno nomi tra i più prestigiosi e interessanti della scena teatrale, cinematografica e musicale italiana: FRANCESCO PANNOFINO, WALTER VELTRONI & Angelo Gabriele Rossi, ELIO GERMANO & Teho Teardo, Monica Guerritore & Giovanni Nuti, CRISTIANO GODANO (Marlene Kuntz) & Telmo Pievani, CARLO LUCARELLI insieme a Elena Pau e Alessandro Nidi (pianoforte).

Giovedì 16 gennaio il sipario si apre su Chi è io?, uno spettacolo divertente e a tratti metafisico, scritto e diretto da Angelo Longoni con protagonistaFrancesco Pannofino e con Eleonora Ivone, Emanuela Rossi e Andrea Pannofino..

Martedì 11 febbraio in scena Walter Veltroni con Le emozioni che abbiamo vissuto, un viaggio emozionale e di coscienza condotto decennio per decennio dagli anni ‘60 fino agli anni Duemila. Lo spettacolo vede anche la presenza di Angelo Gabriele Rossi al pianoforte.

Sabato 1 marzo protagonista è l’attore italiano del momento, Elio Germano, insieme al musicista Teho Teardo, che portano in scena il romanzo di Pier Paolo Pasolini Il sogno di una cosa in una versione di parole e musica.

È un omaggio Alda Merini, quello che Monica Guerritore propone giovedì 6 marzo con Mentre rubavo la vita! testo e drammaturgia della stessa Guerritore, interprete insieme a Giovanni Nuti, per la regia di Mimma Nocelli. I due protagonisti cantano, accompagnati da una band di quattro elementi, gli appassionati, dolorosi e ironici versi della grande poetessa. Sul palco anche José Orlando Luciano (pianoforte, fisarmonica e tastiere), Massimo Germini (chitarra), Simone Rossetti Bazzaro (violino), Emiliano Oreste Cava (percussioni e batteria)

L’acqua e la sua grande attualità è il tema dello spettacolo di mercoledì 26 marzo con Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, e il filosofo della scienza Telmo Pievani che, unendo arte, poesia e scienza, presentano il reading musicale Canto D’Acqua, una laica preghiera per l’acqua.

Chiude la stagione, martedì 8 aprile, PPP – Un segreto italiano di Carlo Lucarelli, da quest’ultimo scritto e interpretato. Uno spettacolo tratto dal suo romanzo omonimo edito da Rizzoli e pubblicato nel 2015. Lo scrittore parmense racconta Pasolini attraverso corsivi ed editoriali trovati in una soffitta della sua casa di famiglia a Mordano. Sul palco anche Elena Pau (voce) e Alessandro Nidi (pianoforte).

