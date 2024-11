Tram, entrano nel vivo i lavori sotto via Persicetana per il sottopasso pedonale del deposito di Borgo Panigale

Prosegue a Borgo Panigale il cantiere nelle aree che accoglieranno il deposito e il capolinea della Linea rossa del tram.

Da venerdì 8 novembre entrano nel vivo i lavori per la spinta sotto via Persicetana ne del sottopasso pedonale che collegherà il parcheggio d’interscambio e la zona degli uffici del deposito con l’area sul lato est di via Persicetana adiacente al Villaggio Ina. Qui verranno realizzati il capolinea del tram e la zona di attestamento dei bus e un parco pubblico con una superficie di oltre 38mila mq e in cui saranno piantati oltre 250 nuovi alberi., Il nuovo sottopasso pedonale consentirà agli utenti del parcheggio di interscambio di raggiungere il capolinea e prendere il tram per proseguire il viaggio verso il centro della città, con l’obiettivo di diminuire il numero di spostamenti in auto in entrata all’area urbana.

Per consentire i lavori, via Persicetana sarà chiusa nel tratto tra la nuova rotatoria provvisoria all’incrocio tra via De Gasperi e via M.E. Lepido e le rampe di accesso/uscita Tangenziale, dalle 22 di venerdì 8 alle 5 di lunedì 11 novembre.

comunicatistampa.comune.bologna.it