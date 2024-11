Un piano di Marketing territoriale per Persiceto

Giovedì 21 novembre alle ore 15 nella Sala del Consiglio Comunale del Municipio di Persiceto si è tenuto un incontro promosso dal Comune di San Giovanni in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna per presentare alle attività economiche del territorio una proposta di progetto a sostegno dello sviluppo turistico del territorio.

Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale di San Giovanni in Persiceto si è impegnata nell’attuazione di un percorso di sviluppo del settore turistico, in quanto lo considera un asset strategico sul quale investire per il benessere dei cittadini ed il futuro delle nuove generazioni. Tale percorso ha visto nascere lo Iat R di Pianura insieme ad un’attività di creazione di offerte turistiche e di esperienze di visita, ma anche di azioni formative e di miglioramento delle relazioni tra gli operatori coinvolti nel rapporto con gli ospiti.

Tutte queste attività – e le ulteriori azioni che vanno dalla realizzazione di materiale promozionale agli eventi – vanno a costituire parte di un progetto strategico che, partendo dall’analisi del territorio, dal dialogo con gli operatori del settore, da valutazioni sui prodotti turistici esistenti o in fase di sviluppo e da una serie di ulteriori attività declinate in ambito locale, possa indicare la direzione da seguire alla filiera turistica di San Giovanni in Persiceto.

Per l’occasione sono intervenuti: Lorenzo Pellegatti, Sindaco di San Giovanni in Persiceto, Maura Pagnoni, Assessore al Turismo del Comune di San Giovanni in Persiceto, Fabio Minichino, Presidente Confcommercio Ascom San Giovanni in Persiceto, Massimo Feruzzi, Amministratore unico di JFC Tourism & Management, Matteo Maria Elmi, il Vicepresidente Federalberghi Città metropolitana di Bologna, Mattia Santori, Presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena.