Valerio Marra presenta “La nuova maestra” alla Galleria 55 Moda Arte Design

Venerdì 6 dicembre alle ore 19 è in programma la presentazione del libro La nuova maestra (Piemme 2024) di Valerio Marra presso Galleria 55 Moda Arte Design, in via Garibaldi 55 a Crevalcore (Bologna). La serata fa parte del ciclo di eventi culturali organizzati dalla Casa di Moda Davide Muccinelli e ospitati nell’esclusivo headquarter della maison.

Con La nuova maestra, Marra conduce i lettori nelle atmosfere di un thriller psicologico innovativo e perturbante che ha la caratteristica di essere anche il “primo thriller italiano illustrato”. La presenza dell’autore, la conduzione dell’evento, affidata a Valerio Molinaro, e le letture dell’attrice Giorgia Papaleo permetteranno di entrare nei sottili meccanismi di un romanzo che si snoda tra false piste e indizi ingannevoli.

Valerio Marra (8 febbraio 1985) è uno scrittore e saggista italiano. Lavora e vive a Roma ed è laureato in Scienze per l’investigazione e la sicurezza presso l’Università degli studi di Perugia. Ha esordito come romanziere con Le scottanti verità (Edizioni del Faro, 2014), quindi, negli anni successivi, ha pubblicato i romanzi Il volto del Male (Alter Ego, 2016), L’eco del peccato (Alter ego 2017) e Anima Bianca (Augh, 2017). È solo qualche anno più tardi che ha pubblicato la prima opera per la Newton Compton, debuttando con il romanzo La donna del lago (Newton Compton, 2019), riedizione del romanzo Il volto del Male, che si è imposto in Italia come un bestseller. Sempre per la Newton Compton ha pubblicato Una notte buia di settembre (Newton Compton, 2021) e il saggio La storia di Roma in 100 delitti (Newton Compton, 2022). Nel 2024 ha pubblicato il primo thriller italiano illustrato La nuova Maestra (Piemme 2024). Ha partecipato anche alla raccolta I delitti di Dio (Alter Ego, 2019).