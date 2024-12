Allerta meteo a Calderara: attivazione del COC

In considerazione del repentino ed imprevisto aumento del livello dei fiumi, in particolare del Torrente Lavino, prossimo a soglia 2 (arancione) sto per firmare ordinanza di apertura COC, centro operativo comunale, composto da Sindaco, Carabinieri, Protezione Civile Calderara, Polizia Locale, Responsabile Urbanistica, Sviluppo Territorio, Responsabile Infrastrutture per Il Territorio, Responsabile Anagrafe e Ufficio Comunicazione.