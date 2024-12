Bologna ospiterà le Finals di Coppa Davis nel 2025

Un nuovo, storico riconoscimento per la Sport Valley emiliano-romagnola. Sarà infatti Bologna a ospitare le Final Eight della Coppa Davis dal 18 al 23 novembre 2025, la massima competizione di tennis per squadre nazionali, recentemente vinta dall’Italia a Malaga per il secondo anno consecutivo.

La notizia è stata ufficializzata nel pomeriggio dall’ITF (International Tennis Federation) ed è frutto di un accordo tra Governo, Federazione italiana tennis e padel, Regione Emilia-Romagna e la stessa ITF, dopo la decisione di quest’ultima di modificare l’attuale formula, eliminando la fase a gironi.

Per Bologna, già sede fino al 2024 di una delle fasi eliminatorie all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, un risultato importante che ne rafforza il ruolo di capitale del tennis mondiale. Un riconoscimento per tutto il Paese, che ospiterà la fase finale della Davis per tre anni, fino al 2027.

Da Malaga a Bologna

In base all’accordo raggiunto oggi, dal 2025 le Final Eight di Coppa Davis si giocheranno dal 18 al 23 novembre in un’unica sede e questa sede sarà fino al 2027 italiana. L’Italia come paese ospitante è qualificata di diritto, mentre le altre sette nazionali usciranno da due turni preliminari che sono stati sorteggiati oggi.

In base al precedente accordo firmato nel 2022 e valido fino al 2026 Bologna era una delle quattro sedi designate ad ospitare a settembre una delle fasi a gironi, prima delle Finali a Malaga, in Spagna.

regione.emilia-romagna.it