Crevalcore: novità per i rifiuti a partire dal nuovo anno

Diverse le modifiche presentate da Geovest, nell’assemblea pubblica ad inizio dicembre, che riguarderanno il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio di Crevalcore.

“Abbiamo puntato a rendere più equa la distribuzione dei costi del servizio, contribuendo a ridurre il ‘prepagato’.– dichiara il sindaco Marco Martelli – così da evitare di pagare anticipatamente una quota di rifiuto indifferenziato che potrebbe poi non essere effettivamente prodotta. Se effettivamente prodotta verrà poi recuperato con il conguaglio l’anno successivo. “

Lo storico dimostra infatti che già l’80% delle famiglie non utilizza gli svuotamenti minimi, secondo quanto rilevato dalle statistiche di Geovest, indicando che la maggior parte delle famiglie non utilizza appieno il volume minimo addebitato in fattura e che rappresenta, di fatto, un canone base del servizio indipendentemente dalla quantità effettivamente conferita. Saranno pertanto portati i ritiri effettuati da una cadenza settimanale ad una cadenza quindicinale. Questa modifica non riguarda le aziende che hanno grandi volumetrie, fatto salvo le attività che hanno il contenitore più piccolo (40 litri).

Altre novità saranno rappresentate dalla modifica delle zone della raccolta, con l’introduzione di una nuova zona e con la modifica della numerazione, così da poter ottimizzare le piste effettuate per la raccolta; e dal calendario rifiuti che non sarà più consegnato a casa ma si potrà scaricare e stampare dal sito www.geovest.it o consultare nella App Ataldegmè, progettata per offrire un’esperienza ancora più semplice.

Inoltre, dalla primavera 2025, verranno installati 3 punti di raccolta dedicati, presso alcuni parcheggi cittadini e presso la zona artigianale, per la raccolta di carta, plastica e rifiuti indifferenziati.

Un’ulteriore novità, sarà rappresentata da una maggiore attenzione e controllo dei rifiuti abbandonati con l’installazione di videocamere mobili che riprenderanno le aree a 360°. Le aree interessate saranno quelle solitamente interessate dall’abbandono di rifiuti soprattutto ingombranti.

“L’obiettivo – conclude Martelli – è quello di creare un sistema sempre più equo, dove i costi del servizio sono distribuiti in base alla produzione effettiva di rifiuti. Questo anche per incentivare la riduzione dei rifiuti indifferenziati migliorando la qualità della raccolta differenziata e rendendo i cittadini più consapevoli dell’impatto dei loro comportamenti sul costo del servizio e sempre sull’ambiente in cui tutti noi viviamo.”

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore