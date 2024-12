Crevalcore, Persiceto, Sant’Agata: pedalata di Capodanno con FIAB

Mercoledì 1 gennaio 2025 appuntamento in bicicletta con l’iniziativa di FIAB Terre d’Acqua “Chi pedala a Capodanno, pedala tutto l’anno!”.

Giro in bicicletta di 12 km pedalando per la campagna di 12km.

Partenza in contemporanea alle ore 14 da Crevalcore (Piazza Malpighi) e da San Giovanni in Persiceto (Piazza del Popolo).

I due gruppi si troveranno a Sant’Agata Bolognese per un brindisi.

Rientro previsto per le ore 16.30 circa.

Giro gratuito aperto a tutti.