Persiceto: Gala di Capodanno con Ballantini al Fanin

Martedì 31 dicembre, ore 22

Teatro Fanin, Piazza Garibaldi

San Giovanni in Persiceto

“Gala di Capodanno con Dario Ballantini”

Per salutare il 2024, dieci interpretazioni legate al mondo della musica, dieci performances che si succedono sul palco intervallate da racconti curiosi e inediti. Ballantini si maschera direttamente in scena in un grande camerino aperto e velocemente sparisce sotto il trucco per far apparire in tutta la loro verosimiglianza artisti come Lucio Dalla, Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Zucchero, …

Per ogni personaggio l’artista toscano svela divertenti incontri faccia a faccia tra imitatore e imitato e i piccoli segreti delle conseguenze tragicomiche di una carriera spesso vissuta nei panni degli altri. Sul palco scorrono i filmati dei più celebri servizi realizzati da Dario in oltre 30 anni di militanza nel tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”. Ballantini da vita ad una prova attoriale di straordinaria versatilità, dove a cambiare non sono solo i connotati ma le sfumature di ogni personaggio, in una performance capace di esplorare le infinite sfaccettature del trasformismo. Ad accompagnare l’artista in scena la straordinaria fisarmonica di Marcello Fiorini.

Dopo lo spettacolo brindisi per tutti offerto dal teatro, con spumante e pandoro!