Persiceto: l’accensione delle luminarie dà il via al ricco programma di eventi natalizi

A partire da sabato 7 dicembre e fino all’Epifania Persiceto si prepara ad ospitare numerosi appuntamenti natalizi organizzati dal Comune in collaborazione con Pro Loco San Giovanni in Persiceto, Pro Loco San Zvan, Pro Loco di Decima, Consulta delle ragazze e dei ragazzi, Confcommercio Ascom Città Metropolitana di Bologna, la rete dei commercianti locali e tante altre associazioni.

In attesa del Natale la città si riveste di luci e di un’atmosfera festosa. Il Comune ha coordinato le varie proposte di gruppi e realtà associative locali in un unico programma, ricco di iniziative sia per adulti che per bambini. L’accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie si terranno sabato 7 dicembre a San Matteo della Decima, alle ore 17 nel piazzale della Chiesa, in presenza del vicesindaco Valentina Cerchiari, mentre nel capoluogo si terranno domenica 8 dicembre alle ore 18, in piazza del Popolo, in presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti: qui l’accensione sarà preceduta alle ore 17 dalla musica dal vivo a cura di Gianfry Music e Anna Lubrano.

Nel periodo natalizio quest’anno vengono riproposte alcune iniziative che hanno avuto successo negli anni passati, come la pista di pattinaggio in piazza del Popolo, ma non mancano alcune novità, come il mercatino di Natale nei primi tre weekend di dicembre, il trenino “San Zvan Express” tra le vie del centro storico e l’evento musicale itinerante “Bar in festa” con giovani band del territorio. Fino a lunedì 6 gennaio, la Chiesa della Beata Vergine della Cintura, in piazza Garibaldi 5, ospita una mostra di arte presepiale (venerdì ore 16-19, sabato, domenica e festivi ore 10-12 e 16-19), mentre l’ex chiesa di Sant’Apollinare ospiterà una mostra dedicata al professor Mario Gandini, nel centenario della sua nascita. Non mancano i tradizionali concerti di Natale, visite guidate e gli appuntamenti a tema proposti da biblioteche e musei. Fino al 6 gennaio, inoltre, Confcommercio Ascom invita a partecipare al concorso “Uno shopping da… rebus!”, che mette in palio buoni acquisto presso i negozi di Persiceto aderenti. In numerosi esercizi commerciali del centro storico del capoluogo saranno esposti i “MaraTTONI”, scene presepiali artisticamente allestite sul mattone bolognese “preda”.

Ufficio stampa del Comune di Persiceto