Persiceto ricorda Mario Gandini

Il 23 dicembre 2024 ricorrono i cento anni dalla nascita del professor Mario Gandini, illustre cittadino persicetano morto nel 2021. Noto ben oltre i confini di San Giovanni, Gandini è stato insegnante, preside, storico bibliotecario e grande studioso di Raffaele Pettazzoni. Ma fin dal dopoguerra Mario Gandini è stato soprattutto un punto di riferimento culturale per i cittadini di Persiceto e per tanti studiosi anche a livello internazionale. Colonna portante della Biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce”, non se ne è separato neanche dopo il pensionamento. Dal 1991, come volontario, ha continuato a frequentare quotidianamente la sua amata biblioteca, raccogliendo scrupolosamente, e per tanti anni, tutte le pubblicazioni che riguardavano Persiceto o che erano scritte o curate da persicetani, comprese le tesi di laurea.

“A Gandini ci legava un rapporto di profonda stima, amicizia e affetto – dichiara l’assessore alla Cultura Maura Pagnoni – quello stesso legame che stringeva il professore alla sua città e a tanti suoi abitanti. Il rigore e la professionalità ma anche la passione che hanno animato i suoi studi e la assoluta dedizione con cui ha esercitato la sua professione di bibliotecario sono per noi il suo lascito morale e culturale più prezioso”.

Per onorare la sua memoria il Comune promuove due diverse iniziative. Sabato 7 dicembre alle ore 17, presso l’ex Chiesa di Sant’Apollinare (via Sant’Apollinare 4), verrà inaugurata la mostra biografica “Mario Gandini (1924-2021). Vita e opere dell’uomo che ha dedicato la vita alla memoria della sua città”, nata da un’idea dell’associazione Pro Loco San Giovanni in Persiceto in collaborazione con l’Associazione culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua e il gruppo Gli amici di Gandini e con il contributo del Comune. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 febbraio nei seguenti giorni e orari: il venerdì dalle ore 16 alle 19, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (chiusa a Natale e Capodanno). Per informazioni: calvinoterredacqua@gmail.com

Sabato 14 dicembre alle ore 10:30, presso la Biblioteca “G. C. Croce” (piazza Garibaldi 7), si terrà poi l’inaugurazione del Centro di Documentazione e Ricerca intitolato al Prof. Mario Gandini: la stanza di Palazzo SS. Salvatore dove lui era solito lavorare verrà messa a disposizione degli studiosi per consultare il ricco patrimonio di documenti da lui raccolti e conservati, nonché la sua biblioteca privata, che ha voluto donare al Comune. Gli orari di accesso saranno gli stessi dell’Archivio storico: lunedì ore 14-19 e martedì ore 8-13. Per ulteriori informazioni: tel. 051.6812961, bibliocroce@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto