5, 6 e 7 gennaio: modifica viabilità a Crevalcore

Divieto di transito per tutti i veicoli a motore in via Matteotti, nel piazzale di Porta Bologna e nelle vie laterali di via Matteotti fino alla prima intersezione.

Dalle ore 6 alle ore 13 di lunedì 6 gennaio:

Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore in:

• Via Caduti di Via Fani, tratto compreso tra via Candia e via Lombardini.

• Via Sagrestia, tratto compreso tra via Sagrestia e via Caduti di Via Fani.