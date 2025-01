A Persiceto si presenta il nuovo libro di Mauro Moruzzi

L’iniziativa si terrà alle ore 17 nella Sala del Consiglio comunale a San Giovanni in Persiceto (Corso Italia 70) ed è patrocinata dal Comune di San Giovanni in Persiceto . Oltre all’autore saranno presenti come relatori Anna Cometti della Comunità Media Eritrea in Italia e l’editore Paolo Emilio Persiani. Dialogherà con gli ospiti Enrico Belinelli, giornalista e membro del nostro direttivo.