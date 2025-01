Befana family run e Dog marathone a Crevalcore

L’associazione Crevalrun Ads, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la UISP territoriale, organizza per la giornata di lunedì 6 gennaio 2025 due eventi: la 2^ Befana family run – camminata non competitiva, e la 2^ Dog marathon “4 passi a 4 zampe”.

La Befana family run è una camminata non competitiva sulle distanze di km 4.2 – 9.9 – 14.8 circa. Per iscriversi: i singoli fino a 10 ‘ dalla partenza, per i gruppi entro il 3 gennaio 2025 a lunaveloce@outlook.it oppure al 3389348361.

La Dog marathon è una passeggiata ludico.motoria in anello sulla distanza di km 4.2 circa.

Per entrambi gli eventi, la partenza è unica ed è prevista per le ore 9.00 presso la Palestra comunale in via Caduti di via Fani, 329 (zona impianti sportivi)

Le manifestazioni si terranno con qualsiasi condizione atmosferica.

comune.crevalcore.bo.it