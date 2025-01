Calderara: via Persicetana/via Valtiera, una rotonda che tarda ad arrivare…

Non entro nel merito dell’incidente dell’altra sera che si è verificato in un tratto rettilineo con l’ipotesi di un malore del conducente dell’utilitaria finita contro la corriera. Ma entro nel merito degli innesti laterali a via Persicetana: le vie Valtiera, Sacernia e Ferrovia. Da queste vie immettersi in via Persicetana è estremamente pericoloso. Tuttavia, alla luce di questa valutazione e nonostante via Persicetana non sia comunale, come amministrazione abbiamo previsto una rotonda, coinvolgendo un privato, all’altezza di via Valtiera. Per realizzarla servono però i nulla osta di Anas locale e Anas di Roma. E quest’ultimo nulla osta con relativa convenzione non arriva. Lo stiamo aspettando da un anno e mezzo nonostante i nostri solleciti. Attraverso un accordo urbanistico a carico di attuatore privato potremmo risolvere un problema di sicurezza ma Anas di Roma non ci risponde. Senza questa convenzione non possiamo partire con i lavori di realizzazione della nuova rotatoria, nonostante sia tutto pronto, dal progetto al finanziamento. Tutto ciò è assurdo. Cosa si aspetta? Altre morti? Ad Anas abbiamo mandato un sollecito anche nel settembre scorso mentre abbiamo già ottenuto il parere positivo dell’Anas locale già dal luglio del 2023. Insomma dalla capitale nessuno risponde nonostante la pericolosità degli innesti come quello di via Valtiera.