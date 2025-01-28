Il libro “Le ricette della Bruna” protagonista alla Galleria 55 Moda Arte Design

Angelo Giovannini e Francesco Battaglia sono gli autori del libro “Le ricette della Bruna. Ermes: una storia d’amore e trattoria” che sarà presentato giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 19, presso Galleria 55 Moda Arte Design.

Angelo Giovannini ricostruisce, nel volume pubblicato da Artioli Editore 1899, il lato umano oltre quello professionale di Ermes e Bruna, nomi che ai modenesi evocano ricordi ricchi di gusto e sapore, titolari dal 1963 e per sessant’anni di una trattoria per la quale l’aggettivo “storico” pare quasi riduttivo. Una storia di vita e d’amore alla quale si intreccia la raccolta, per la prima volta in assoluto, delle ricette “della Bruna” riscritte e spiegate da Francesco Battaglia insieme a Paola, da 18 anni in cucina con Bruna davanti ai fornelli e ora garante di continuità.

Inserita nel calendario degli eventi culturali organizzati dalla Casa di Moda Davide Muccinelli nello spazio di via Giuseppe Garibaldi 55, a Crevalcore (Bologna), la serata del 13 febbraio vedrà la presenza di Angelo Giovannini, Francesco Battaglia e dell’attrice Giorgia Papaleo cui saranno affidate le letture di alcuni brani. Un’occasione per scoprire e riscoprire le atmosfere del locale di via Ganaceto, nel pieno centro di Modena, dove per una vita intera, insieme, Ermes e Bruna hanno accolto amici e clienti. I diritti d’autore del libro saranno devoluti in beneficenza.

È gradita la prenotazione via mail a info@davidemuccinelli.it o telefonicamente al numero 0514985412.