Scontro tra un autobus e un’auto a Tavernelle Emilia: un morto e 20 feriti

Pesante il bilancio dell’incidente accaduto ieri sera, mercoledì 8 gennaio, attorno alle 18:45 a Tavernelle Emilia, frazione di Calderara di Reno. Il sinistro è avvenuto sulla via Persicetana quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente una vecchia Fiat Panda e una corriera extraurbana della linea 576.

Nell’impatto ha perso la vita l’autista dell’automobile, un uomo di 65 anni nato a Ferrara e residente a Occhiobello (Ro).

Una ventina i passeggeri presenti sulla corriera, 7 di loro sono stati portati al pronto soccorso (ospedale Maggiore e ospedale di Persiceto) mentre per gli altri sono bastate le cure sul posto.