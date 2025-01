Sport Valley, il 25 e 26 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio la Final Four di Coppa Italia di pallavolo

Conto alla rovescia per la 47^ edizione della Final Four Del Monte Coppa Italia, in arrivo all’Unipol Arena il 25 e il 26 gennaio.

Un appuntamento che non mancherà di regalare emozioni e spettacolo, atteso dai tantissimi tifosi di questo sport. E per la città di Bologna un legame che si consolida ulteriormente con il grande volley: quella in programma sarà infatti la nona edizione degli ultimi 12 anni nel capoluogo emiliano-romagnolo. La settima se si considera l’impianto di Casalecchio di Reno, cui vanno aggiunte le due edizioni al PalaDozza.

Organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, in collaborazione con il Comitato regionale Fipav Emilia-Romagna, il Comitato territoriale Fipav Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del proprio calendario di appuntamenti sportivi, la Final Four di Coppa Italia, una delle più importanti manifestazioni della pallavolo maschile per club è stata presentata oggi a Bologna presso la sede della Regione.

La competizione

Quattro le compagini in gara per conquistare il trofeo. Si parte il 25 gennaio con le semifinali tra Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona (ore 16.15) e Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova (ore 18.30). Domenica 26 gennaio il confronto finale tra le due squadre vincenti (ore 15.15).

La finale sarà trasmessa in diretta su Rai 2 mentre le due semifinali su Rai Sport. Tutte le competizioni godranno anche della copertura del canale VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World che trasmette il meglio della pallavolo mondiale e nazionale.

regione.emilia-romagna.it