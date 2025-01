Treni, De Pascale e Priolo: “Dagli orari alla sicurezza, al lavoro per un servizio ferroviario migliore”

“La battaglia che Legambiente porta avanti da anni perché nel Paese il trasporto pubblico diventi una priorità nazionale, è sacrosanta. Nel suo ultimo Rapporto ‘Pendolaria’, uscito pochi giorni fa, nessuna linea ferroviaria dell’Emilia-Romagna è stata classificata tra le peggiori, ma questo non può e non deve bastarci. Il diritto alla mobilità delle cittadine e dei cittadini deve essere pieno e concreto. E noi vogliamo lavorare da subito per fornire agli emiliano-romagnoli un servizio ferroviario migliore, con treni che arrivano e partono in orario, adeguati per capienza e comfort, dove la sicurezza sia garantita al personale e ai viaggiatori, con stazioni e bagni puliti, e con servizi inclusivi e accessibili a tutti. Su questo non arretreremo di un passo”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Mobilità e Trasporti, Irene Priolo, sul Rapporto 2025 di Legambiente che ogni anno restituisce la situazione del trasporto pubblico in Italia.

“In Emilia-Romagna non partiamo certo da zero- proseguono-. In questi ultimi anni il grosso investimento fatto con la ‘cura del ferro’ ha permesso alla Regione di sostituire praticamente tutta la flotta dei treni regionali con mezzi moderni, competitivi e a basso impatto ambientale. Nel 2026 l’intera rete ferroviaria regionale sarà completamente elettrificata – la Reggiana già lo è, il prossimo anno si completerà la Parma-Suzzara e poi la Ferrara-Codigoro -, ponendo l’Emilia-Romagna tra i territori più avanzati in Italia e in Europa per estensione del servizio a ‘emissioni zero’. Sempre nel 2026 termineranno i lavori di Rfi sulla Bologna-Prato rendendo possibili le ‘autostrade viaggianti’ grazie all’allargamento delle gallerie che diminuirà in modo significativo il trasporto delle merci su gomma in Appennino e rafforzando nello stesso tempo la capienza dei convogli per i pendolari con l’entrata in servizio dei treni Rock. Senza contare i lavori di ammodernamento delle stazioni e gli interventi importanti di ricucitura urbana a Bologna, per rendere pienamente operativo il servizio ferroviario metropolitano, e di Ferrara come porta privilegiata di accesso verso il Porto di Ravenna”.

“La criticità più eminente tra un capoluogo di provincia e il capoluogo regionale è rappresentata dalla Bologna-Ravenna che è strategica per diverse ragioni: per il Servizio ferroviario metropolitano della Città Metropolitana, per la connessione tra le due città e il Porto di Ravenna e per il collegamento con le località turistiche della Riviera, come ad esempio Cesenatico e Cervia- sottolineano de Pascale e Priolo-. Nel programma di mandato abbiamo scritto chiaramente che la linea andrà potenziata sia per i pendolari sia per le lunghe percorrenze. E su questo punto convocheremo Rfi e Trenitalia Tper, perché al netto dei progetti, seppur importanti, di adeguamento dell’infrastruttura, anche a infrastruttura esistente pretendiamo da subito una maggiore efficienza del servizio”.

“La battaglia di Legambiente è quindi anche la nostra- concludono-, una battaglia di civiltà che vedrà il nostro impegno costante. Ma c’è bisogno di un salto di qualità anche del Governo, perché vanno garantiti finanziamenti, infrastrutture e tempi adeguati. Solo così nel nostro Paese la mobilità diventerà un vero diritto per tutti”.

