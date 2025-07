20 marzo: Consiglio dell’Unione Terred’Acqua

Giovedì 20 marzo 2025 il Consiglio dell’Unione “Terred’acqua” si riunirà nella sala consiliare del Municipio di Persiceto, prima convocazione ore 18:30, seconda convocazione ore 19:00.

All’ordine del giorno:

•⁠ ⁠comunicazioni

•⁠ ⁠elezione presidente e vice presidente del Consiglio dell’Unione Terred’acqua

•⁠ ⁠costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti

•⁠ ⁠approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

•⁠ ⁠Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027, discussione e conseguente deliberazione

•⁠ ⁠approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati

•⁠ ⁠rinnovo convenzione per adesione al sistema di e-learning federato dell’Emilia Romagna per la Pubblica Amministrazione e utilizzo dei servizi per la formazione

•⁠ ⁠variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027

