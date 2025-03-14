Allerta meteo del 14 marzo: la situazione a Persiceto

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo di criticità idraulica per il nostro territorio: nel pomeriggio di venerdì 14 marzo sono previste ancora piogge mentre la giornata di sabato 15 marzo sembra caratterizzata da variabilità con possibili ulteriori precipitazioni.

Nella mattinata il Coc (Centro Operativo Comunale) ha rilevato livelli del torrente Samoggia sotto soglia rossa mentre sul territorio comunale si sono registrati alcuni allagamenti su aree pubbliche e private che sono stati risolti con appositi interventi. Il sindaco ha inoltre emesso un’ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale del sottopassaggio di via Castagnolo che risulta allagato. Nelle prossime ore continuerà il puntuale monitoraggio idrogeologico.