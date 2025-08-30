Ancora episodi di violenza a Persiceto, è il momento di unire le forze

Quando martedì 26 agosto abbiamo iniziato a ricevere il video dell’inaudito e criminoso episodio di violenza verificatosi all’interno di un locale pubblico del centro di Persiceto, abbiamo deciso di chiedere al Sindaco e all’Assessora alla Sicurezza un incontro urgente insieme alle Forze dell’Ordine.

È ormai dal 2023 (come si può leggere su Altrepagine) che chiediamo di attivare un lavoro di regia, guidato dall’amministrazione, soprattutto se è un’amministrazione che ha fatto della sicurezza la sua missione.

L’encomiabile lavoro portato avanti dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale, così come dai servizi pubblici del territorio e dalle tante associazioni, è fondamentale ma occorrono evidentemente nuove strategie.

Due anni fa in agosto è avvenuto un grave fatto di sangue, lo stesso si è verificato ad inizio del 2024, e altre violente aggressioni, simili a quella accaduta pochi giorni fa, sono avvenute in questi due anni. Chiediamo di fare il punto della situazione insieme, in sinergia con l’organo che la stessa Giunta ha ideato quale la consulta sulla sicurezza e capire quali strategie e quali risorse mettere in campo.

Lo richiediamo oggi, perché evidentemente quanto finora fatto chiede nuovi ragionamenti e nuove informazioni circa le misure che si possono applicare in casi come questi. Siamo all’opposizione e avremmo potuto facilmente cavalcare l’onda facendo polemiche, come l’opposizione di destra fa in altri territori. Anche questa volta, invece, abbiamo rispettato il ruolo istituzionale del Sindaco, chiedendo prima di tutto a lui un incontro.

E questo ribadiamo, nonostante questa mattina siano uscite sulla stampa sue dichiarazioni che, oltre a comunicare dati sensibili, hanno aumentato strumentalizzazioni e stigma.