Anzola: maltempo, albero spezzato caduto sulla via Emilia di fronte alla Carpigiani

La notte scorsa la nostra Regione è stata interessata da violenti nubifragi con venti che hanno raggiunto i 100 chilometri orari. La violenza di tali eventi ha provocato danni nelle provincie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Bologna. Per quanto riguarda il nostro Comune nel corso della serata di ieri si è verificata la rottura di un platano sulla via Emilia, nei pressi della Carpigiani. Sono immediatamente intervenuti i Carabinieri ed i volontari della Protezione Civile di Anzola per la messa in sicurezza dell’area. Già nel corso della notte, è stata ripristinata la viabilità da parte dei Volontari di Protezione Civile e sono in corso interventi da parte degli operai del Comune, anche per verificare eventuali ulteriori criticità, delle quali al momento non si hanno evidenze. Precisiamo che i 119 platani della via Emilia sono stati monitorati da professionisti specializzati incaricati dal Comune nel 2020, con lo scopo di valutarne le condizioni di salute e verificarne la stabilità. Gli esiti del monitoraggio hanno evidenziato che i platani sono in discrete condizioni considerata la vetustà. Per quanto riguarda il platano che è stato stroncato la notte scorsa era stato diagnosticato con sufficienti condizioni vegetative e fitosanitarie tali da non richiedere interventi di abbattimento preventivo.

Comune Anzola dell’Emilia