Persiceto: l’amministrazione comunale in ricordo di Santón

L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la morte di Giovanni Fregni, in arte Santón, storico carnevalaio persicetano che non mancava mai di onorare lo spirito di Bertoldo, portando in piazza la sua mascherata e recitando la zirudella in dialetto.

In tutti questi anni ha sfilato accanto a mascherate di ogni età, diventando il simbolo di una manifestazione che porta in piazza non solo lo spettacolo ma un legame speciale fra carnevalai e pubblico, fatto di voglia di divertirsi e di saper regalare un sorriso.

dalla pagina Fb Comune San Giovanni in Persiceto