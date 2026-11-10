A Sala Bolognese si presenta un libro sulla storia di Omar Bortolacelli

Martedì 10 novembre, ore 17.30

Biblioteca Comunale, via Gramsci 95

Sala Bolognese (Bo)

presentazione del libro “La vita in un clic” (Maglio Editore)

Omar Bortolacelli dialogherà con Maria Grazia Esposito.

Il 29 giugno 2011 un terribile incidente ha sconvolto la vita di Omar. Tutto è cambiato in quel momento e questo ragazzo, allegro e spensierato, è piombato nel baratro. Ma la notevole forza di volontà e la caparbietà ha fatto sì che Omar, seppur su una sedia a rotelle, si sia ripreso e con tanto coraggio abbia ricominciato a vivere dandosi da fare in tutti i campi, ancor più di prima. Per questo lo vediamo a scuola, tra i ragazzi; sul lavoro, tra gli operatori del 118 e nello sport, dove si diletta tra maratone e imprese che hanno dell’incredibile.