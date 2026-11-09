Nettuno d’Oro per Kimi Antonelli
Bologna festeggia una vittoria storica che entra di diritto nella leggenda dello sport. Dopo 73 anni, il titolo mondiale di Formula 1 torna in Italia grazie al talento cristallino e alla determinazione di un eccezionale pilota bolognese.
Per celebrare il trionfo di Kimi Antonelli, il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, l’Amministrazione comunale ha deciso di conferirgli il Nettuno d’Oro.
A nome di tutta Bologna, a Kimi Antonelli e alla sua famiglia vanno le nostre più sincere congratulazioni.
Photo credits: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
comune.bologna.it