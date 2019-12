Comune di Calderara: chiarimenti al riguardo del progetto “Cuore in Comune”

Essendo a conoscenza del progetto “Cuore in Comune” che Armando Curcio Comuni d’Italia S.r.l sta presentando agli operatori del territorio, finalizzato a finanziare e poi a donare ai gestori di spazi pubblici un defibrillatore, con pacchetto assistenza e corso di formazione, si segnala che il Comune di Calderara di Reno NON aderisce al progetto.

L’amministrazione NON ha sottoscritto alcun accordo che autorizzi la società sopra indicata a chiamarla in causa al momento della sottoscrizione di eventuali contratti con gli operatori economici per la sponsorizzazione dell’iniziativa.

Il Comune di Calderara, tra i primi ad essere comune cardioprotetto, ha da tempo promosso un proprio progetto di tutela della salute che ha permesso l’acquisto e la dislocazione di 15 defibrillatori semiautomatici sull’intero territorio comunale, promuovendo tra i cittadini, anche grazie ad Avis Calderara, corsi sulle tecniche di primo soccorso e di abilitazione all’uso del defibrillatore.

pagina Fb del Comune di Calderara di Reno