Attivazione linea TPER 556 Sant’Agata – Cento

L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare che, a partire da martedì 7 gennaio 2020, sarà attivo il servizio di trasporto pubblico TPER sulla corsa mattutina della linea 556 (destinazione Cento) che partirà direttamente da Sant’Agata Bolognese anziché da San Giovanni in Persiceto come avveniva in precedenza.

Di seguito il link al sito TPER dove è possibile consultare gli orari aggiornati delle fermate previste nel nostro territorio https://www.tper.it/sites/tper.it/files/VARIAZIONI/tper_Bo556_1.pdf

