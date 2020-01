Elezioni, ecco i candidati nelle circoscrizioni dell’Emilia-Romagna

Sono disponibili sul sito della Regione Emilia-Romagna, nell’apposita sezione “Candidati e liste”, tutti i nominativi dei candidati presidente e consigliere per ciascuna delle 9 circoscrizioni dell’Emilia-Romagna.

I dati saranno ufficializzati con l’affissione dei manifesti, a partire dal 18 gennaio 2020.

Sono sette, sostenuti da 17 liste, gli aspiranti alla presidenza della Regione nella tornata elettorale che si svolgerà domenica 26 gennaio. Sono chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di elettori: più esattamente, secondo la rilevazione del Ministero a 45 giorni dal voto, gli elettori sono 3.515.539. Di questi, 1.707.781 sono uomini e 1.807.758 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare.

Le pagine web, oltre notizie e indicazioni di servizio, mettono a disposizione degli elettori informazioni utili sui diversi aspetti della consultazione elettorale. Tra esse un “come si vota” (anche con una animazione creata ad hoc), indicazioni sul “voto dall’estero” e sul “voto a domicilio”, il “voto in ospedale, “seggi volanti e speciali” nonché il “voto accompagnato”.

In un’altra sezione dedicata ai candidati sono disponibili le istruzioni per partiti e gruppi politici. Disponibili, in una parte dedicata alla normativa, le leggi che regolano la consultazione elettorale nonché una banca dati sui risultati delle precedenti tornate delle elezioni.

regione.emilia-romagna.it