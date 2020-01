Lavori in corso a Persiceto e Decima

Nei giorni scorsi sono terminati alcuni importanti interventi manutentivi alla sede della Protezione Civile (sostituzione vetrate) e alla Palestra Mezzacasa dove è stata sostituita la tettoia della pensilina all’ingresso della struttura.

Queste manutenzioni si aggiungono ad una serie di altri lavori attualmente in corso e prossimi alla conclusione, come ad esempio il nuovo percorso ciclo pedonale del Centro sportivo con annesse palestre all’aperto (gli ultimi “ritocchi” sono previsti entro il mese di marzo), il rifacimento della pavimentazione tra via Roma e Viale Pupini e il completamento della segnaletica orizzontale su alcuni incroci e rialzi stradali di recente costruzione.

dalla pagina FB di Lorenzo Pellegatti – sindaco di Persiceto