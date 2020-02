Coronavirus: la decisione sulle scuole sarà presa domani

Sarà presa soltanto domani mattina, a seguito di un incontro a Roma tra i presidenti delle regioni toccate dai contagi del coronavirus, il Presidente del Consiglio e il Ministero della Salute, una decisione in merito al prolungamento o meno la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido dell’Emilia-Romagna.

La decisione farà seguito all’Ordinanza del presidente Bonaccini in vigore fino al 1° marzo in tutta l’Emilia-Romagna.