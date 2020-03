Coronavirus. Bernini (FI): “Imprenditori emiliano-romagnoli orgoglio per tutto il Paese”

La Nuova Sapi di Casalgrande, azienda in provincia di Reggio Emilia, che opera nel settore della pulizia industriale, ha deciso di convertire una linea produttiva per realizzare fino a 150mila mascherine chirurgiche al giorno. Un progetto che ha visto la collaborazione di diverse imprese del territorio, di Unindustria Reggio Emilia, Confindustria Emilia-Romagna, Tecnopolo del Biomedicale di Mirandola e Istituzioni. L’Emilia-Romagna, ancora una volta, è esempio di solidarietà e di incredibile tenacia, testimonianza di sana imprenditorialità e di voglia di reagire. Saremo sempre grati ai tanti imprenditori, ricercatori, professionisti della sanità, che in questa difficilissima battaglia stanno dando davvero tutto e che, ora più che mai, vanno supportati e incentivati. E il Governo ha il preciso dovere di mettere in campo ogni strumento utile alla ripartenza economica, ricordandosi dei tanti sacrifici che si stanno facendo per consentire al Paese di uscire da questa emergenza sanitaria.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia