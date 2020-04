Anzola, proroga dell’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con decreti ed indicazioni che introducono misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019, volte a limitare al massimo gli spostamenti delle persone e le uscite dalle proprie abitazioni; - pur essendo le temperature minime esterne sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio-impianto di fabbricati residenziali non consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico. L’obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute.

L’Ordinanza n° 35 del Sindaco proroga l’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna fino al 27 aprile 2020 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00. Viene invitata la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C +/- 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20° C +/- 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

In allegato: Ordinanza n°35 del Sindaco del 16/04/2020

