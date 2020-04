Bargellino, alcune aziende avviano un progetto di solidarietà per famiglie bisognose

Alcune aziende del Bargellino, che ringrazio anche qui come ho fatto personalmente questa mattina (16 aprile ndr), hanno avviato un progetto di solidarietà per le famiglie bisognose individuate dai servizi sociali e dalla Caritas nonché per qualche anziano solo: 15 kg di pane al giorno consegnato dai volontari della spesa…e chi meglio di Don Marco Bonfiglioli poteva iniziare a portare il pane?

Questa mattina eravamo insieme per prendere la prima produzione, con Paolo Mauretta Paolo Rimondi (responsabile progetto spesa Spi Calderara).

Grazie a AR Autoriparazioni srl, Zinani&c snc, Pasticceria Il quadrifoglio, Tesani e Sammarchi srl, F.lli Vignoli, Officina Orsi.

Siamo una comunità fantastica.

Insieme ce la faremo sicuramente.

Grazie davvero di cuore.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara