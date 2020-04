Calderara, via a piani educativi individuali a distanza per alunni con disabilità

Non solo ridurre le distanze create dall’emergenza sanitaria. Se possibile, annullarle. Il “Piano educativo a distanza” creato a Calderara di Reno a supporto dei bambini e ragazzi diversamente abili è pronto a partire con le prime attività. Mira a creare un’atmosfera virtuale del tutto in sintonia con quella che gli alunni hanno respirato durante l’anno scolastico e raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.

Il progetto, condiviso tra gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo calderarese e gli educatori della Cooperativa Dolce che operano nelle classi, accompagnerà gli studenti con disabilità certificata di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado durante tutto il periodo di chiusura delle scuole: tutto questo in assoluta continuità col PEI, il piano educativo individuale adottato nel 2019-2020. Ogni educatore attiverà un intervento educativo pensato a misura del singolo alunno, mirato a tessere relazioni di cura, di sostegno e mediazione grazie anche a percorsi in Rete con i diversi progetti messi in campo dal Comune. Gli educatori parteciperanno alle video lezioni di fianco agli insegnanti, invieranno tutorial o supporteranno gli alunni nell’organizzazione dei compiti, in sintonia con l’inclusività cui è improntato il piano dell’offerta formativa di ogni scuola.

“Si tratta – dice il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone – di un tassello importante nella gestione di questo momento così delicato. La nostra attenzione verso gli alunni diversamente abili deve restare alta, così come era durante l’anno scolastico: con questo progetto miriamo a raggiungere gli obiettivi didattici, di apprendimento e di inclusione, e a far sentire gli alunni come se fossero in classe coi loro compagni. Il Comune vuole stare più vicino possibile alle famiglie, la tecnologia ci aiuterà a farlo. Ringrazio, a cominciare dalla dirigente scolastica, tutti coloro che ci permetteranno di realizzare questa iniziativa, insegnanti, Ufficio Scuola del Comune e Cooperativa Dolce insieme ai suoi educatori. Continuiamo a stare uniti e non perderemo di vista i nostri obiettivi”.

Ufficio stampa Comune Calderara