Persiceto: dal 27 aprile riapertura degli orti comunali

Da lunedì 27 aprile 2020 sarà nuovamente possibile accedere agli orti comunali, nel rispetto delle norme e raccomandazioni indicate per il contenimento e la diffusione della sindrome da Covid-19.

Sulla base dell’ordinanza regionale n. 66 del 22.04.2020, il Sindaco ha emanato apposita ordinanza per revocare il divieto di accesso alle aree adibite ad orto su terreno comunale site in via Galvani, via Castelfranco, via Caduti di Benedello, via Marzabotto, via Nuova (a San Matteo della Decima) e a Borgata Città.

Per accedere è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

indossare mascherina e guanti

l’accesso non deve creare sovraffollamento sui terreni coltivati.

L’ordinanza regionale n. 66 del 22.04.2020 stabilisce che:

dal 23 aprile al 3 maggio sono consentite alcune attività come la cura degli orti, ma senza spostarsi fuori dal comune di residenza, o il taglio della legna per autoconsumo – sempre all’interno del proprio comune -, o la vendita di prodotti florovivaistici (semi, piante, fiori)

restano sospesi tutti i giorni tutti i mercati, fatta eccezione per quelli a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari che si svolgano all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati.

