Sorgeaqua informa che causa manutenzione straordinaria alla rete idrica sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nella giornata di lunedì 18 maggio 2020 dalle 09:00 alle 12:00 nelle seguenti vie:

Via Organe

Via S. Agata

Via Bomporto

Via Sverginesca

Via Lunga

Via Muzza Sud

