Giovedì 21 Maggio, dalle ore 15, il “Museo del Giocattolo in Movimento” riaprirà gratuitamente per i bambini sotto i 13 anni, al 50% per tutti gli altri.

L’entrata e la visita si dovrà svolgere secondo le nuove norme che ci verranno comunicate.

Nella totale sicurezza di tutti i visitatori, a cui va il nostro anticipato ringraziamento, senza di voi il Museo non avrebbe senso di riaprire, né di esistere.

Il Museo