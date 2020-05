Anzola, una mascherina ad ogni cittadino

Un componente di ogni nucleo famigliare può ritirare le mascherine per tutta la famiglia nel luogo di distribuzione della propria frazione

Confezionamento singolo delle mascherine e distribuzione grazie ai volontari di SÌAMO ANZOLA.

La distribuzione avverrà:



• Anzola – Municipio (via Grimandi)

sabato 8 maggio dalle 10 alle 12



• Anzola – Bar Rosa (via Schiavina)

lunedì 11 maggio dalle 16 alle 18



• Anzola – Municipio (piazza Berlinguer)

venerdì 15 maggio dalle 10 alle 12

• Lavino di Mezzo – Mercato (piazzetta Biagi)

mercoledì 13 maggio dalle 10 alle 12

• San Giacomo del Martignone – C. Civico/Casetta del latte

sabato 8 maggio dalle 10 alle 12

• Ponte Samoggia – via Gramsci 10

sabato 8 maggio dalle 14 alle 16



• Castelletto – via Suor Orsola Donati 84

sabato 8 maggio dalle 16.30 alle 18.30



• Santa Maria in Strada – davanti alla chiesa

domenica 9 maggio dalle 9 alle 11

dalla pagina Fb del Comune di Anzola