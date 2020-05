Il Comune di Calderara propone “Prospettive”, il primo progetto del sistema culturale cittadino

Calderara di Reno riparte dalla cultura con un progetto che il Sistema Culturale cittadino realizzerà da giugno a dicembre 2020, a cura dell’Associazione Culturale Adiacenze di Bologna e con la partecipazione del Circolo Fotografico Calderarese. Prospettive sarà un percorso tra fotografia, installazione, arte pubblica, le discipline artistiche scelte per sviluppare un’indagine sulla realtà locale che sia allo stesso tempo ricerca storica e visione del futuro. Una visione che nasce dai cittadini: saranno loro i protagonisti dell’opera che l’artista Andrea Abbatangelo svolgerà per tutta la durata del progetto, in particolare nel mese di settembre quando, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza Coronavirus, sarà ospite in residenza a Calderara.

Ideato prima della pandemia globale, oggi il progetto acquisisce ancora più valore come strumento di riconnessione del tessuto sociale e aggregativo della sua comunità, volto a ridimensionare il “distanziamento sociale” e ricucire, attraverso immagini e racconti, il naturale legame che unisce le persone. Per questo motivo la comunità di Calderara, nel suo insieme composito di cittadini, associazioni culturali, aziende, associazioni di categoria, esercizi commerciali, strutture ricettive, è parte attiva del progetto, voce collettiva che racconta la città com’è stata, com’è e come sarà.

Andrea Abbatangelo, artista che vive e lavora a Londra, da inizio maggio ha iniziato a lavorare sull’archivio storico fotografico e con i cittadini di Calderara: lo ha fatto in modalità diversa dal solito, sfruttando la Rete e intervistando su Internet persone che vivono la città ogni giorno. Il suo sguardo è scevro da ogni preconcetto: è uno sguardo totalmente esterno che ha lo scopo di donare una nuova visione attraverso gli occhi e i racconti che passano attraverso la Rete.

Artista poliedrico, sempre alla ricerca di nuovi mezzi e tecniche, di nuovi stimoli, Abbatangelo mette la sua esperienza a disposizione della comunità allo scopo di ricreare una nuova e cosciente mappatura culturale e sociale più che geografica, della sfaccettata città di Calderara per donare una nuova visione che parta dal passato, si misuri sul faticoso presente che accomuna ogni città del mondo, e dia la possibilità di guardare al futuro in maniera propositiva.

Sfruttando al meglio le possibilità tecnologiche, Abbatangelo cambia radicalmente le prospettive e le modalità del proprio lavoro: dalla conoscenza diretta dei cittadini e dalla visione del passato attraverso la fotografia, è riuscito a costruirsi un’idea del territorio a centinaia di migliaia di chilometri di distanza.

In questi primi mesi di lavorazione, parte delle interviste fatte dall’artista verranno trasmesse attraverso i canali social del Sistema Culturale di Calderara e di Adiacenze che, da curatore del progetto, ne seguirà tutte le fasi assieme all’artista. A settembre, se ci sarà la possibilità di viaggiare, sarà ospite di Calderara: il lavoro che svolgerà durante la residenza porterà alla mostra di ottobre, che farà parte del cartellone del festival BOOM – Cantiere Creativo Calderara organizzato dalla Casa della Cultura “Italo Calvino”.

Allo stesso tempo, ha preso avvio anche un lavoro di raccolta, produzione e classificazione di fotografie del territorio, storiche e attuali, in collaborazione con il Circolo Fotografico Calderarese e i cittadini, allo scopo di creare un archivio fotografico di comunità. Questo archivio sarà utilizzato da Abbatangelo sia per la ricerca storica su Calderara di Reno per comprenderne tutti gli aspetti e particolarità, sia per una mostra a cielo aperto sul territorio. Infatti, Abbatangelo rielaborerà alcune immagini dell’Archivio per produrre manifesti di grande formato che, attraverso un percorso tra le frazioni e il centro di Calderara, ne racconteranno la storia attraverso gli occhi dell’artista.

Prospettive. Visioni nella città tra memoria e futuro è un progetto del Sistema Culturale di Calderara (costituito dalle istituzioni Casa della Cultura Italo Calvino, Teatro Spazio Reno e Biblioteca Rinaldo Veronesi), realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Adiacenze.

L’archivio fotografico di comunità è realizzato grazie al contributo essenziale del Circolo Fotografico Calderarese e dei cittadini che hanno messo a disposizione fotografie personali.

Prospettive è realizzato anche dai Comuni di Cotignola (Ravenna) e Spilamberto (Modena).

