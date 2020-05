Lotta alla Zanzara, ecco il piano del Comune di Calderara per l’estate 2020

Il piano di lotta alla zanzara è pronto. Un piano duplice, quello riservato alla zanzara comune e quello per la zanzara tigre, che con l’approssimarsi dell’estate si rivela utile, e negli anni scorsi lo è stato grazie agli interventi predisposti dall’amministrazione. Nel recente passato, come dice la la lettera inviata in questi giorni a cittadini, “si sono ottenuti buoni risultati, ma non dobbiamo abbassare la guardia, anche e soprattutto alla luce delle implicazioni che le zanzare hanno sulla salute, che vanno oltre il fastidio delle loro punture”.

La Zanzara Tigre è infatti in grado di trasmettere diverse malattie di origine virale quali la Chikungunya, la Dengue e Zika. La Zanzara Comune (zanzara nostrana) riesce a trasmettere il West Nile Virus, responsabile della malattia ormai endemica in tutto il bacino del Mediterraneo.

Viene mantenuto, dunque, il piano di lotta alla zanzara tigre, integrato con interventi di informazione al cittadino. Accanto al consueto trattamento dei tombini pubblici stradali da parte della Ditta incaricata dal Comune, Sustenia, e al monitoraggio della Zanzara Tigre mediante una rete di ovitrappole specifiche, attivate nel Capoluogo fino alla fine di settembre, da maggio a luglio nelle zone urbane sarà distribuita ai cittadini, concdominio per condominio, una confezione di prodotto larvicida specifico per trattare i tombini privati. Al momento della consegna, gli operatori di Sustenia, incaricati dal Comune e muniti di cartellino di riconoscimento, forniranno anche informazioni utili alla prevenzione e lotta alla Zanzara Tigre. Finché non cesserà l’emergenza COVID19 queste operazioni avverranno in modo controllato, rispettando le misure di sicurezza anti contagio. In caso di mancata consegna, il prodotto larvicida può essere ritirato presso l’URP del Capoluogo in Piazza Marconi 7, previo appuntamento da concordare telefonicamente ai numeri 051.6461280, 051.6461201, 051.6461205.

Per quanto invece riguarda la cosiddetta zanzara nostrana, la strategia di lotta che viene applicata sul territorio si avvale di tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei cittadini. Viene privilegiata la lotta nei focolai di sviluppo delle larve, che assomma il duplice vantaggio di essere preventiva e di poter utilizzare prodotti a tossicità e impatto ambientale praticamente nulli. Tra i servizi previsti ricordiamo il trattamento contro le larve nei canali e nei fossi di pertinenza pubblica con prodotti larvicidi biologici, il monitoraggio settimanale delle zanzare nostrane in modo da indirizzare al meglio gli interventi di lotta, i trattamenti contro gli adulti in area pubblica, contemplati solo nel caso di forte molestia certificata. I tecnici di Sustenia, incaricati dal Comune, sono disponibili a eseguire sopralluoghi gratuiti all’interno delle proprietà private, su richiesta e previa prenotazione.

In sintesi, queste sono le azioni intraprese dal Comune di Calderara:

Collaborazione con l’ASL di Bologna, Dipartimento di Prevenzione nel controllo sull’applicazione delle norme sulla lotta alla Zanzara tigre.

Trattamenti larvicidi nei tombini di sgrondo delle acque piovane nelle strade e nelle proprietà pubbliche.

Distribuzione gratuita ai cittadini di prodotto larvicida per il trattamento dei tombini privati: attraverso un servizio domiciliare in occasione del Tutoraggio informativo svolto dagli operatori di Sustenia presso 700 residenze con cortile o giardino; attraverso un servizio a domicilio da parte degli operatori di Sustenia nelle restanti residenze del Comune; – solo

Tecnici esperti per fornire gratuitamente ai cittadini indicazioni tecniche sulla lotta alla Zanzara tigre e alle zanzare autoctone e sopralluoghi gratuiti nelle proprietà private su richiesta dei cittadini, previa prenotazione.

Sopralluoghi di controllo nelle aree pubbliche a rischio di infestazione.

Scarica qui il pieghevole predisposto dal Comune.

comune.calderaradireno.bo.it