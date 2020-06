1.280 Euro per la Protezione Civile di Calderara di Reno

“Nessuno può fare tutto, ma tutti possono fare qualcosa”.

Mai così vero come in questo periodo di emergenza, nel quale Calderara si è riscoperta comunità unita e solidale. Ieri (17 giugno ndr) i “volontari della spesa”, che tanto hanno fatto durante la quarantena, hanno donato alla Protezione Civile 1.280 euro: 1.086 di rimborso chilometrico corrisposto, come da protocollo, da Coop Alleanza 3.0, e 194 di mance lasciate da alcuni cittadini. Ieri i volontari hanno fatto alla Protezione Civile di Calderara il graditissimo regalo, al termine di un periodo di lavoro intenso, fruttuoso, solidale: da metà marzo, inizio del servizio “La spesa te la facciamo noi”, allestito dal Comune con la collaborazione di Spi CGIL, sono state consegnate 353 spese grazie a 61 volontari. Non solo spesa: sono state effettuate consegne di libri (141), di piadine (50), di pane (a beneficio di 301 famiglie) a cura degli imprenditori del Bargellino. Questa è la Calderara più bella: quella forte, solidale, unita.

dalla pagina FB del Comune di Calderara