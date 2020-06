Martedì 2 giugno 2020

72 anniversario della Costituzione Italiana

Ore 11:00 cortile del Palazzo comunale

Cerimonia a porte chiuse

Intervengono il sindaco Lorenzo Pellegatti e le autorità locali.

A seguire alzabandiera.

In ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, si tratterà di una cerimonia sobria alla quale la cittadinanza non potrà partecipare.

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto