Il Sindaco di Calderara: “Un abbraccio a tutti i nostri bambini… un anno di scuola è finito”

Un abbraccio a tutti i nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Un anno di scuola è finito e loro, si, sono stati eccezionali in questi mesi.

Settimana prossima pubblicheremo il calendario, che stiamo completando, della festa “salutiAMOci” per dare loro un giusto momento di ritrovata socialità. Riguarderà tutte le scuole come avevo detto (infanzia, primaria e scuole medie).

Per il nido, viste le numerose sollecitazioni, vi informo, per una ragione pedagogica, che ci sarà un’altra iniziativa ad hoc. Le educatrici di riferimento, che ringrazio, infatti, si stanno organizzando per salutare tutti i bambini e restituire sia tutti i lavori fatti che le foto. Saranno 3 famiglie alla volta dislocati nel giardino. Verrete contattati per un incontro ad hoc con il proprio bambino/a per essere salutati direttamente al nido. Farò il possibile per essere presente anche io.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone – sindaco di Calderara